Polícia divulga hoje conclusão do inquérito do acidente que matou Marília Mendonça

O inquérito também inclui as investigações sobre o vazamento de fotos da autópsia da cantora e o resultado da apuração de responsabilidade criminal das partes envolvidas no acidente aéreo.

Os detalhes sobre a conclusão do inquérito do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça serão divulgados, nesta quarta-feira (04), pela Polícia Civil de Minas. Além dela, também morreram Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora; Henrique Ribeiro, produtor de Marília; o piloto, Geraldo Medeiros; e o copiloto Tarciso Viana.

