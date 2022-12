Polícia descarta roubo como motivo de agressão contra Thiago Rodrigues

Segundo a delegada responsável pelo caso, Bianca Lima, uma amiga de Thiago, que teria sido a última pessoa vê-lo antes da agressão, afirmou que se despediu do ator, que estava bem, na praça Santos Dumont, na Gávea, ao amanhecer, por volta de 5h40 da manhã e não no final da noite de sábado, como chegou a informar a assessoria do ator.

A conclusão foi feita após depoimento do ator e de testemunhas do caso.

Após a grande repercussão na imprensa, a polícia do Rio de Janeiro já descartou que o ataque sofrido pelo ator Thiago Rodrigues na madrugada do último domingo (11/12) tenha sido motivado por assalto.

