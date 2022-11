Polícia de MG aguarda laudos do avião para finalizar investigação sobre a morte de Marília Mendonça

As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais em conversa com jornalistas, realizada na manhã desta sexta (4). A morte da cantora em um acidente de avião, ocorrido na cidade de Caratinga (MG), completa um ano neste sábado (5).

As torres estão localizadas a 4,6 quilômetros da cabeceira de pouso do aeroporto e têm uma altura de aproximadamente 35 metros.

As investigações já concluíram que as torres da Companhia de Energia de Minas Gerais, a Cemig, não tinham obrigatoriedade de ser sinalizadas, pois estavam fora da área de proteção do aeroporto, que tem um raio de três quilômetros.

