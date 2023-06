Polícia abre inquérito para investigar cantor Bruno e ouvirá Lisa Gomes

"Foi horrível. Nunca me senti tão humilhada na minha vida e olha que já sofri muito preconceito. O que ele fez me pegou de uma maneira que eu nunca imaginei", disse Lisa após o ocorrido.

O sertanejo contratou o escritório do advogado criminalista Fernando José da Costa, ex-secretário da Justiça de São Paulo, para defendê-lo no caso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) abriu inquérito policial para investigar se o cantor Bruno, da dupla com Marrone, foi transfóbico com a repórter trans Lisa Gomes, da RedeTV!.

