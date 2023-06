Polícia abre inquérito para apurar se funcionário de Lana Del Rey cometeu crime de xenofobia

A Delegacia de Apoio ao Turista (Deat) abriu um inquérito para apurar o responsável pelo furto do celular de Will, e o funcionário será investigado por xenofobia pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

O ator está em São Paulo aguardando o próximo show de Lana Del Rey no festival MITA após a apresentação na edição carioca do evento, na última semana.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar se o técnico de baterista Will Whitney, da equipe de Lana Del Rey, cometeu crime de xenofobia durante sua estadia no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.