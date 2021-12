Poliana Abritta é afastada do Fantástico; saiba o motivo

Poliana Abritta foi afastada à pressas do Fantástico e não comandou a atração deste domingo (26). Ela foi substituída por Ana Paula Araújo. Segundo o Notícias da TV, a apresentadora sentiu sintomas gripais junto com seu marido, Chico Walcacer. A ausência de Abritta não foi abordada no Fantástico. Sem citar o motivo de não apresentar o programa, Poliana fez uma postagem em sua rede social informando que hoje iria assistir à atração de casa. "Nada de sofá, vou me aninhar é na rede pra esperar o Show da Vida que hoje tá no comando da querida Ana Paula Araújo! E olha, deixei um presente pra vocês! Acho que está no segundo bloco! Confere, diretor?", escreveu a jornalista.

