Poeta Bráulio Bressa, do ‘Encontro’, é internado com Covid-19 aos 35 anos

O poeta Bráulio Bressa, de 35 anos, que participa do Encontro com Fátima Bernardes, está internado desde a terça-feira (25) com Covid-19 em Fortaleza, no Ceará. A informação foi divulgada pela assessoria nesta quarta-feira (26).

Bressa chegou a ir para a UTI devido à baixa saturação de oxigênio, mas já foi transferido de volta para o quarto normal. O poeta teve os primeiros sintomas do coronavírus na semana passada, testando positivo para a doença. "Informamos que no dia 16 de maio, Bráulio Bessa sentiu sintomas relacionados à Covid-19, sendo testado positivo logo no dia seguinte. No dia 25 de maio, com baixa saturação e sentindo cansaço, deu entrada no hospital, sendo internado na UTI por precaução", diz o comunicado da assessoria.

"Já no dia seguinte, com sinais de melhora, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito, onde se encontra agora, assistido pela equipe médica e com quadro estável. Logo que tivermos novas informações, atualizaremos sobre o assunto”, continuou.