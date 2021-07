Pocah radicaliza, surge completamente loira e divide opiniões

Pocah é a mais nova loira do pedaço. A ex-BBB e funkeira compartilhou com os seguidores o novo visual nesta quinta-feira, 15.

A mudança foi feita para uma marca de coloração para os cabelos da qual é embaixadora. "Experimentei o tom castanho-claro, médio e até ruivo ainda na casa, mas essa tonalidade de loiro dourado me conquistou", disse.

Mas ao contrário do que aconteceu com Jade Barbosa, que foi elogiada ao ficar platinada, muitos não gostaram do resultado do loiro em Pocah. Ela apareceu com os cabelos em um tom mais puxado para o amarelo, em contraste com as madeixas super pretas, longas e lisas pelas quais é lembrada.

Pocah acabou sendo comparada à também ex-BBB Kerline, que usa o mesmo tom de loiro. O nome de Pocah, associado com Kerline, entrou para os trending topics do Twitter.