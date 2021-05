Pocah critica produção do BBB após piada com áudio de gemidos: ‘em choque’

Assim como o seu noivo, Pocah não achou graça na “brincadeirinha” da produção do Big Brother Brasil 2021, que no dia da final, colocou um áudio seu fora do contexto, gemendo “Vai Arthur”, durante uma prova no reality show.

"Conversei com uma das diretoras do programa e me queixei do áudio fora do contexto na edição. Fiquei extremamente constrangida. No momento em q ouvi a primeira vez, um dos produtores estava comigo e ele me viu em choque! Amo e respeito muito o programa mas isso não foi legal!", escreveu.

Sem as imagens e o contexto, ficou parecendo que se tratava de um áudio erótico, mas na verdade, era a voz de Pocah ofegante durante a prova, tentando animar o colega que disputava ao seu lado a liderança.