PL das Fake News, crise de planos de saúde, interferência na Eletrobras e outras notícias do dia

Ultradireita do Chile vence eleição para Constituinte, em derrota de Boric. Direita obtém maioria absoluta na discussão da nova Carta Magna, após país rejeitar primeira versão do texto.

Mercado critica tentativa de interferência na Eletrobras e vê risco para privatizações no setor. Ação do governo no STF pode ter impacto para venda de empresas como Sabesp, Cemig e Copel, dizem analistas.

Preconceito deve ser combatido como doença crônica nas organizações, diz secretária. Lisiane Lemos, nova secretária do Governo do RS, defende que diversidade demanda tempo e dinheiro.

