Pitty manda indireta a Juliette e se arrepende: 'não é artista'

Pitty mandou uma suposta indireta a Juliette Freire no Twitter nesta quinta-feira (19) e depois apagou o post. Com um emoji de "acerto no alvo", a cantora compartilhou um tuíte que dizia “Não é artista quando tu é um produto criado com dinheiro de gravadora e sustentado na mídia por agência de publicidade. artista é outra coisa”.

Quem estava ligado no que andava rolando no mundo das fofocas na internet hoje sabe que Juliette foi quem falou sobre ser artista. A campeã do BBB gravou um vídeo rebatendo as acusações de plágio e também as críticas que sofre do "tribunal da internet" que quer julgar quem é ou não é artista.

Após compartilhar o post, Pitty apagou e demonstrou arrependimento: “Não, pera. deixa eu sintonizar em outra energia aqui. ( respira…. respira….)”.

Reações

Seguidores reagiram sabendo do que a roqueira estava falando: “Não vale o estresse, mas você acertou tanto naquele tweet kkkkkk”, escreveu um.

Fãs de Juliette rebateram a veterana: “Ela sempre sonhou em ser cantora Pitty, só que não podia sonhar tinha que trabalhar e estudar para mudar a vida da família dela( perdeu uma irmã na fila do sus). Quando ela pode se dedicar, estudar e tentar realizar o sonho dela vcs artistas consagrados não aceitam e a desmerece”, escreveu uma.

Outra internauta opinou sobre a alfinetada de Pitty: "Fala sobre feminismo, ataca a Anitta, fala sobre feminismo, ataca Juliette. Vamos esperar a próxima! Sou fã da arte dela, agora como pessoa saiu dos limites da hipocrisia.".

Juliette trabalhou como advogada e maquiadora, mas ao sair do BBB21 como campeã, investiu na carreira de cantora. Antes disso, a participante do reality já vinha chamando atenção quando soltava a voz durante o confinamento.