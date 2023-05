Piqué pediu à Justiça para passar menos tempo com filhos com Shakira, diz programa

Piqué teria pedido à Justiça para reduzir o tempo que tem com os filhos, Sasha, de 8 anos, e Milan, 10, segundo o programa espanhol Mamarazzis.

O ex-jogador de 36 anos teria achado muito tempo os dez dias estipulados para ele passar com as crianças, que agora moram com Shakira em Miami, nos Estados Unidos.

Ele teria entrado com um pedido para ficar entre 5 ou 6 dias por mês com as crianças, para não atrapalhar seus compromissos profissionais na Europa.