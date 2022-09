Piqué abandona reunião com Shakira em meio a processo de divórcio

O turbulento divórcio ocorre em meio a rumos de traição do jogador, que inclusive já está com uma nova namorada após separação da cantora.

Shakira se reuniu com advogados para acertar os tramites do divórcio como a divisão de bens e guarda dos filhos com Gerard Piqué, de acordo com o jornal La Vanguardia. Mas parece que a situação entre o ex-casal segue turbulenta.

