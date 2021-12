Peter Dinklage, de Game of Thrones e Vingadores, comenta polêmica do filme de Leandro Hassum

Dinklage colocou em questão o fato de Hassum interpretar alguém com nanismo: “Mas é uma questão muito complicada, porque nós atores precisamos ter muito cuidado para não ofender as pessoas, e ao mesmo tempo nosso trabalho é basicamente interpretar pessoas que não têm nada a ver com a gente. Então isso gera um impasse complicado."

"Desde o nascimento do cinema, histórias românticas, pelo menos nos Estados Unidos, foram monopolizadas por pessoas brancas e bonitas. Agora nós estamos vivendo em tempos muito interessantes, porque esse não é mais o caso, o mundo está muito mais complexo e nós precisamos ouvir todas as histórias de amor", continuou

Peter, ator britânico com nanismo, deu a sua opinião sobre o caso ao ser questionado pelo repórter durante a promoção do seu novo filme, “Cyrano”.

Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister em “Game of Thrones” e Eitri em “Vingadores: Guerra Infinita”, comentou a polêmica envolvendo o filme brasileiro “Amor Sem Medidas”, no qual Leandro Hassum interpreta um homem baixinho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.