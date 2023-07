Pétala Barreiros é detonada por doar vira-lata resgatado por ‘falta de espaço'

No entanto, internautas discordaram do motivo de Pétala e detonaram a ex-A Fazenda. “Adotei pra ganhar like, mas não deu muito certo então vou jogar na rua de novo… sinto dó desse animalzinho”, criticou um. “Tirou espaço das crianças” essa nunca vai saber o quanto a convivência direta de animais e crianças é especial”, detonou outra.

“O Perigoso é um cachorro muito novo e gasta muito energia e a gente não tem espaço para ele lá em casa. Ele já fugiu umas quatro vezes e a gente mora bem perto de uma avenida, tem muito risco. A gente começou a ficar preocupado com o bem estar dele. Ele começou a ficar muito nervoso por não ter espaço e começou a se morder muito”, relatou via stories.

