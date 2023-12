Pessoas negras em cargos de chefia, relação do governo com a Câmara outras notícias deste domingo

Maior vencedor do Mundial, Guardiola completa lista de títulos no Manchester City. Triunfo no Mundial de Clubes faz do treinador campeão de tudo no clube inglês dos Emirados Árabes Unidos.

Sorriso, capital do agro, vira epicentro de guerra de facções no Centro-Oeste. Comando Vermelho e PCC se enfrentam na rica cidade de Mato Grosso desde o ano passado, em batalha que já resultou em mais de cem mortes.

Loja de Natal fatura em 40 dias para cobrir custos de 4 meses. Estabelecimento aposta em diversificação e busca novidades no começo do ano.

Número de pessoas negras em cargos de chefia cresce, mas barreiras persistem. Pretos e pardos ocupam 36% das posições de liderança, no entanto com 37% menos chance de serem promovidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas negras em cargos de chefia, relação do governo com a Câmara, América Latina em ciclo eleitoral e outras notícias para começar este domingo (24).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.