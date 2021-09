Pelé volta à UTI dois dias após receber alta

Pelé precisou voltar à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite da quinta-feira (16), dois dias depois de receber alta da UTI. O ex-jogador foi internado no dia 31 de agosto para fazer exames de rotina que deveria ter feito no ano passado mas não fez devido à pandemia, e lá descobriu um tumor no cólon. Pelé foi operado e vem se recuperando desde então.

Aos 80 anos, o rei do futebol estava com excesso de sonolência e inchaço abdominal causado por refluxo, e devido à idade do paciente, os médicos acharam melhor o transferindo do quarto comum do hospital para o da UTI, por precaução.

A filha do ex-jogador, Kely Nascimento, postou uma foto ao lado do pai sorridente na UTI, e tranquilizou os fãs do rei:

“Oi amigos. Não sei oque esta saindo de notícia aí fora, mas meus DMs [mensagens diretas no Instagram] estão bombando!!! Já tem muita ansiedade correndo pelo mundo hoje em dia e nós não queremos ser o motivo de mais. Esta foto foi tirada agora mesmo. Ele está de colete porque é Santista e o frio de SP incomoda! Ele está se recuperando bem e dentro do quadro do normal. Prometo! Ele não gosta quando eu falo isso então por favor não conta pra ele mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, as vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal. Ontem ele estava cansado e deu um passinho pra trás. Hoje ele deu dois pra frente! Quero agradecer novamente, e sempre, toda equipe brilhante aqui no Einstein e mais ainda toda essa energia boa que vocês estão transmitindo.”, escreveu.