Pelé é internado novamente para tratamento contra o câncer

Pelé voltou a ser internado neste domingo (13), no Hospital Albert Einstein (SP), para seguir com o tratamento contra um tumor no cólon.

Nas redes sociais ele informou sobre sua internação. “Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais”, disse em uma publicação no instagram.

O tumor foi localizado no cólon direito, na região do intestino grosso, durante exames de rotina que Pelé realizou em setembro de 2021. O Rei do Futebol passou por uma cirurgia para retirar o tumor e agora segue em tratamento.