Pedro Scooby vai à audiência contra Luana Piovani em Portugal e dá detalhes do processo

Pedro Scooby deu detalhes sobre o processo que move contra Luana Piovani. A audiência ocorreu na segunda-feira (30) em Portugal.

O surfista explicou que entrou na Justiça para conseguir uma tutela de personalidade, com intuito da ex-mulher não fazer exposição dos filhos. Quem acompanha sabe que a atriz comenta da relação da família com seus seguidores e expõe as desavenças entre o ex-casal.

“Em momento algum estou aqui para atacar a mãe dos meus filhos como mãe e nem como mulher. Nunca fui para a internet apontar erros dela nem de nenhuma outra mulher”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias.

O ex-BBB contou o que ocorreu para ele tomar essa decisão. “Não sabia que ia chegar a esse ponto. Eu vivo isso há quatro anos. Começou a me magoar quando, no dia 2 eu já estava dormindo em casa, o Dom estava voltando da pista de skate, ele falou: 'Pai, eu vi o vídeo da mamãe falando sobre você e seus patrocinadores’. Foi nesse momento que eu falei: ‘Eu preciso tomar uma atitude”, acrescentou.

Outro assunto abordado na entrevista foram as supostas fotos nuas da atriz anexadas no processo. Ele negou sobre as imagens e explicou.

“Em momento algum eu mandei foto dela para advogada, e em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é, em uma parte do processo, um print do perfil dela, com todas as fotos dela. Foto de vida, com as crianças, várias fotos. (…) Isso é para mostrar que ela tentou me ‘agredir’ em dois momentos: um com a Anitta e outro com a Vanessa Lopes. Era só para mostrar isso, que ela usava essas pessoas para me ‘agredir”, explicou o surfista ao jornalista.

Ainda segundo Leo Dias, Luana e a advogada dela não compareceram na primeira audiência.