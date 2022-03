Pedro Scooby tem sonho erótico com esposa, vai para banheiro e leva punição

Pedro Scooby teve um sonho erótico com a esposa, Cíntia Dicker, e acabou quebrando uma das regras do programa ao trocar de roupa no banheiro privado.

O surfista acordou só de bermuda, pegou uma peça de roupa e foi para banheiro privado onde trocou por uma calça. Logo depois, o surfista foi punido com perdas de estalecas.

“Foi mal! Meus sonhos com a Cíntia. Já é a terceira vez que eu acordo, em três sonhos diferentes. Em um sonho eu acordei com falta de ar, eu tava sufocado, foi o primeiro. Eu acordei e fui ao banheiro. Ai tive um outro sonho, agora tive um sonho com a Cíntia. Que loucura”, contou para Douglas.

“A Cíntia vai te fazer perder todas as esterlicas”, brincou DG.

Vale lembrar que na semana passada, Lina e Jessi encontraram uma cueca na lavanderia com polução noturna: liberação involuntária de esperma durante o sono.