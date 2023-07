Pedro Scooby é flagrado saindo de festa de Vini Jr. com mulher; Vídeo

EXPOSED: Mais um vídeo do Pedro Scooby saindo da festa do Vini Jr com uma morena misteriosa. pic.twitter.com/RYj9q1FNNE

Vários famosos se reuniram na noite desta terça para comemorar o aniversário do jogador Vini Jr em uma casa de festas no Rio de Janeiro.

