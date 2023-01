Pedro Scooby chora agarrado ao terço ao visitar a filha na UTI

Cintia Dicker publicou a primeira foto da menina ao lado do surfista na maternidade. "Eu amo vocês", escreveu ela nos stories do Instagram.

"Eu estou saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça daqui da porta falou: 'Vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela'. É isso, muita oração. Deus está no comando e vai dar certo", desabafou.

Pedro Scooby ficou bem abalado após visitar a filha Aurora, na UTI da Maternidade Perinatal, em Laranjeiras, na zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (4). A menina é sua primeira filha com Cintia Dicker e assim que nasceu, no fim de dezembro, precisou passar por 2 cirurgias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.