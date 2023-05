Pedro Sampaio posta 1ª foto com o namorado em festa de Lulu Santos

Recentemente, o dj assumiu publicamente sua sexualidade no Lollapalooza, ao colocar ao fundo do telão ele próprio entre alguns exemplos de homens bissexuais.

O dj postou uma selfie do casal ao lado de Lulu Santos e o marido Clebson Teixeira, no aniversário de 70 anos do cantor, na sua casa em Itanhangá, zona Oeste do Rio de Janeiro.

