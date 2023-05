Pedro Cardoso diz que foi ‘escorraçado’ de consulado brasileiro em Lisboa

Pedro Cardoso expôs que foi expulso do Consulado do Brasil em Lisboa. O intérprete de Agostinho Carrara em ‘A Grande Família’, da TV Globo, disse que foi agredido verbalmente.

“Eu não vou ser atendido porque eles só atendem a pessoa se a pessoa fizer agendamento. No entanto, eu estou tentando há três semana fazer o agendamento da renovação do passaporte da minha família e não consigo. O serviço consular brasileiro é uma loucura, os brasileiros não podem entrar”, relatou o ator em uma série de vídeos no Instagram.

E continuou: “Se aproveitaram da pandemia para criar um modus operandi constante em que a pessoa só é atendida se fizer um agendamento. Antigamente não era assim”.

Ele afirmou ainda que foi retirado do local contra sua própria vontade. “Acabo de ser expulso, veio um cara e disse que era o vice-cônsul, perguntou qual era a minha questão e me convidou para entrar. Quando eu entrei, ele perguntou se alguém estava se sentindo desrespeitado e começou a me interrogar”.

"Ele convocou a polícia para colocar a mão em mim. A polícia não usou de violência, e eu também não impus resistência”, finalizou.