Pedro Bial aparece em foto rara com filha de 1 ano

O apresentador Pedro Bial surpreendeu ao aparecer em uma foto com a filha caçula, Dora, de 1 ano. A menina é fruto do casamento com a jornalista, Maria Prata.

A foto foi postada por Maria no Instagram e mostra Pedro sorrindo com a filha no colo.

Os dois também são pais de Laura, de 3 anos. O apresentador ainda tem outros quatro filhos, Theo, José, Ana e Marina de relacionamentos anteriores.