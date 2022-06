Pedido de Kevin Spacey para juiz arquivar acusação de abuso sexual é negado

"Embora eu esteja desapontado com a decisão deles de seguir em frente [com o processo], aparecerei voluntariamente no Reino Unido assim que puder e farei minha defesa, que estou confiante de que provará minha inocência."

Spacey tem negado as acusações desde que elas vieram à tona, em outubro de 2017. O caso lhe custou a carreira em Hollywood, já que a série que protagonizava na época, "House of Cards", decidiu cortar seu personagem da trama e outros projetos nos quais ele estava envolvido foram rápidos ao demiti-lo.

O caso teria ocorrido na casa de Spacey, em Manhattan, Nova York, durante uma festa. O vencedor do Oscar por "Beleza Americana", então com 26 anos, teria abusado sexualmente de Rapp. Para o juiz Lewis Kaplan, há evidências suficientes para que o caso continue sendo avaliado.

