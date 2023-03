PC Siqueira tenta tirar a própria vida e é socorrido pelos bombeiros

PC Siqueira tranquilizou os fãs após tentar tirar a própria vida depois de um episódio de mania (transtorno de humor caracterizado pela oscilação entre dois estados: o depressivo e o maníaco). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Momentos antes, o youtuber chegou a fazer uma live expondo a namorada e fazendo acusações. "Ela destruiu meus documentos, picotou tudo. Você quer que eu conto mais? Você vai ameaçar minha vida de novo? Falou que sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem... Vou falar tudo", disse durante a transmissão ao vivo.

Já nesta quinta (9), PC Siqueira fez uma postagem em seu perfil do Instagram confirmando a tentativa de suicído, o resgate do Corpo de Bombeiros e relatando que estava sem tomar os remédios há 15 dias.

"Queridos amigos e inimigos, ontem tive um episódio de mania que saiu do controle. Me expus e expus erroneamente minha parceira. E foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros e agradeço a gentileza do Sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura”, escreveu.

“Não vou espetaculariza o ocorrido. Estou com ferimentos leves e logo estarei recuperado e voltarei às atividades normais. Também graças a vocês com as doações lá no pix estou com todos os remédios que preciso, já estava sem há quinze dias”, completou.

Em 2010, PC Siqueira foi acusado de pedofilia e teve seu eletrônicos apreendidos. Em fevereiro, Secretaria de Segurança Pública de SP concluiu que o influenciador não armazenou, nem compartilhou conteúdo de pornografia com menores de idade.