Paulo Vieira relembra eleições e brinca com Bonner: 'aguentou Padre Kelmon'

Paulo Vieira relembrou o período dos debates durante as eleições para presidente e brincou com o jornalista Willian Bonner, neste domingo (25), no prêmio Melhores do Ano, promovido no Domingão com Huck. O jornalista concorreu na categoria jornalismo com os colegas César Tralli e Renata Lo Prete.

"Torço pra Lo Prete. Bom jornalistas todos são, mas vou pra quem se sacrifica mais. Bonner trabalha sentado, abre a latinha, teve que aguentar um padre Kelmon, teve... mas é a vida que escolheu. " (Paulo Vieira) #MelhoresdoAno pic.twitter.com/4HcU3GPQwH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 25, 2022

"Teve que aguentar um Padre Kelmon? Teve! Isso daí ele teve que viver mesmo”, disse o humorista em referência ao então candidato à Presidência da República que não respeitou as regras da Globo e irritou Bonner durante o debate.