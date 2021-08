Paulo José viveu anti-heróis da literatura no cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Paulo José, morto nesta quarta (11) aos 84 anos, interpretou papéis marcantes no cinema e na televisão, além de ter dirigido minisséries e programas como o "Você Decide", em que o público escolhia o final da história por votação ao telefone. Confira alguns dos personagens aos quais ele deu vida.

*

Paulo, em "Todas as Mulheres do Mundo", de 1966

No filme de Domingos de Oliveira, espécie de comédia romântica, Paulo José vivia o sedutor e namoradeiro Paulo, que acaba se apaixonando perdidamente, numa festa de Natal, por Maria Alice, interpretada por Leila Diniz. O amigo de Paulo, Edu, é vivido por Flávio Migliaccio, com quem ele ainda faria outras parcerias. O filme ganhou uma adaptação em minissérie no ano passado.

Macunaíma branco, em "Macunaíma", de 1969

Em texto escrito em 2015 para o jornal Folha de S.Paulo, Paulo José conta como Joaquim Pedro de Andrade, diretor do filme, que tinha também no elenco Grande Otelo e Jardel Filho, encasquetou com o formato de seu nariz ao convidá-lo para viver a versão branca do herói sem caráter de Mário de Andrade no cinema.

Shazan, em "Shazan, Xerife e Cia", entre 1972 e 1974

A partir da novela "O Primeiro Amor", exibida em 1972, surgiram os personagens Shazan, vivido por Paulo José, e Xerife, interpretado por Flávio Migliaccio, que construíam e consertavam bicicletas, sonhando com uma que voasse. A dupla fez tanto sucesso, que ganhou uma série até 1974, em que os dois viajavam num caminhão caindo aos pedaços até São Paulo para encontrar a peça mágica para fazer a magrela voadora.

Érico, em "Araponga", de 1990

Na novela que parodiava filmes americanos de espionagem escrita por Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Gullar, Paulo José interpretava um astrônomo que vivia no mundo da Lua. Ele era apaixonado por música e era casado com a personagem de Christiane Torloni, que tinha pouca paciência para seu comportamento avoado.

Orestes, em "Por Amor", de 1997

Paulo José vive na novela de Manoel Carlos o ex-marido de Helena, personagem de Regina Duarte, e pai de Maria Eduarda (Gabriela Duarte). Rejeitado pela filha, ele vive o drama de um homem decadente e alcóolatra sustentado pela nova esposa.

Policarpo Quaresma, em "Policarpo Quaresma", de 1997

No filme de Paulo Thiago, o ator vive o protagonista do livro clássico de Lima Barreto, do começo do século 20, sobre um homem patriota e de bom coração que sempre se dá mal. O filme tem ainda Giulia Gam e Othon Bastos.

Quincas, em "Quincas Berro d'Água", de 2010

Paulo José deu vida a mais um personagem importante da literatura brasileira neste longa de Sérgio Machado inspirado em Jorge Amado em que um respeitável funcionário público abandona a família para andar com amigos de bebedeira pelas ruas.

Valdemar, em "O Palhaço", de 2011

Em uma de suas últimas aparições no cinema, Paulo José vive o papel tocante de pai de Benjamin, o personagem de Selton Mello, que também dirige o filme. Eles formam a dupla de palhaços Puro Sangue e Pangaré, mas o filho está numa crise existencial e busca sentido e graça no circo.