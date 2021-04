Paulo Gustavo tem pneumonia bacteriana e segue internado em estado grave

O ator Paulo Gustavo segue internado em estado grave e, além disso foi detectado uma nova pneumonia bacteriana "que já está sendo eficientemente tratada" , conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira (26).

O ator está internado desde o dia 13 de março após ser diagnosticado com Covid-19 e foi entubado no dia 22 do mesmo mês.

Confira a nota na íntegra;

Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo continua no Serviço de Terapia Intensiva e ainda encontra-se em situação grave, em uso de ventilação mecânica e ECMO.

Após algumas intervenções cirúrgicas e broncoscópicas, além de mudanças na conduta clínica, ele tem apresentado sinais de recuperação.

Hoje, dia 26/04, a assessoria de imprensa do ator emite novo boletim médico informando que:

“Há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes, fato que aumenta as nossas esperanças na boa recuperação do paciente.

Entretanto, como em outros casos graves, ocorrem oscilações no estado geral, demandando reajustes nas medicações, na ventilação mecânica e na ECMO, o que ainda determina a vigilância constante da equipe multiprofissional.

Ontem foi detectada uma nova pneumonia bacteriana, que já está sendo eficientemente tratada. Apesar disso, evidências de melhora na função pulmonar têm surgido.

Em alguns momentos, o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos.

A família do ator agradece muito todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus".