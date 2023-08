Paulo Betti é dispensado da Globo após 40 anos

"As histórias são assim: têm começo e fim. E volta também. Daqui dois meses, posso receber convite para fazer uma novela na emissora e vou considerar com o maior carinho", continuou.

Com quase 40 anos na casa, o ator explicou que a decisão ocorreu devido a questões econômicas e que pode voltar a trabalhar em projetos da emissora, mas desta vez com contrato por obra, e não mais fixo como era.

