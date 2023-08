Paulinho da Viola recebe alta após cirurgia para retirada de tumor

"Quero agradecer novamente a todo o carinho e a todos os profissionais que me ajudaram nesta semana. Estou me recuperando bem, muito obrigado!", completou.

Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (7), após uma cirurgia no intestino para a retirada de um GIST — Tumor Estromal Gastrointestinal.

Muito feliz em poder voltar para casa e ainda ser recebido ao som de “Vou Vivendo”, meu choro preferido do Pixinguinha. Quero agradecer novamente a todo o carinho e a todos os profissionais que me ajudaram nesta semana. Estou me recuperando bem, muito obrigado! pic.twitter.com/1uT1VOKLfI

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.