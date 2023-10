Patrícia Poeta ganha surpresa do filho no ‘Encontro’ e web reage: ‘gostoso’

Patrícia Poeta completa 47 anos nesta quinta-feira (19) e ganhou várias surpresas no ‘Encontro’. Uma delas: a presença do filho Felipe Soares no programa.

O DJ entrou com bolo e flores e homenageou Patrícia. “Mãe, parabéns, te amo muito. Você é inspiração, luz, não tem como explicar toda a inspiração que você é na minha vida, de guerra, de batalha, de trabalho, e é uma honra estar fazendo essa homenagem”, disse.

Emocionada, Patrícia ficou surpresa com a presença do filho por ele ser tímido. “Conseguiram convencer você”, disse a apresentadora. “Por você eu faço tudo”, respondeu Felipe.

O DJ rapidamente virou assunto no antigo Twitter. “Patricia poeta virou sogra do Brasil com esse filho lindo e gostoso também”, comentou uma internauta. “O filho da Patrícia Poeta é um grande GOSTOS”, disse outra.

Mds o filho da Patrícia poeta q dlc pic.twitter.com/fgeeNjyMem — dauto (@gomezzdauto) October 19, 2023

Gente O filho da Patrícia Poeta…

Pensando brincadeiras bobas e gostosas com ele #Encontro pic.twitter.com/qnIJQFGwQa — FLEUR DUARTE (@afleurduarte) October 19, 2023

o filho da Patrícia Poeta, nossa...... pic.twitter.com/3nNXgJT3ii — junhor (@juniordinizx) October 19, 2023