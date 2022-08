Participantes de A Fazenda 14 já têm data para serem confinados

Eles vão permanecer no local até seguirem para o sítio Toca do Tuim, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o colunista Leo Dias, os participantes serão submetidos a exames a partir do dia 28 deste mês. O pré-confinamento acontece a partir do dia 1º de setembro em um hotel em São Paulo.

