Participante pede desculpa no ‘Mais Você’ após blackface

Anderrupson, participante do ‘Jogo das Panelas’, do Mais Você, pediu desculpas durante o programa de hoje (23) após fazer blackface na edição da semana passada. Na ocasião, Ana Maria Braga chegou a interromper o programa por conta da atitude do participante.

Os cinco participantes tomaram café com Ana Maria nesta segunda (23) e Anderrupson afirmou que foi um “golpe duro” ser taxado de racista, em seguida, pediu desculpas: “Bom dia Brasil, gostaria de aproveitar o espaço hoje para me desculpar com todos vocês. Pratiquei blackface sem o mínimo conhecimento do que estava praticando. Não vim aqui me vitimizar, pois não sou a vítima, fui agressor, inconsciente, mas fui”, disse.

“Quero me solidarizar com todos que sofrem com o racismo no mundo. E aqui deixo um adendo: para o racismo não deve haver livre-arbítrio e sequer politicamente correto, deve ser combatido de forma intolerante. Você que me assiste agora, não permita nenhuma prática racista em sua casa, evento, ou qualquer outro local. Pergunte se a pessoa tem conhecimento de qualquer ato racista e mesmo assim quiser justificar, coloque-o porta para fora. Não deixe o racismo entrar”, finalizou.