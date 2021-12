Participante do Casamento às Cegas é flagrando fazendo sexo em banheiro de boate

Thiago Rocha, participante do reality Casamento às Cegas Brasil, foi flagrado fazendo sexo no banheiro com uma mulher em uma boate, em Santa Catarina, e armou o barraco ao ser retirado pelos seguranças.

O vídeo da confusão, que ocorreu no domingo (26), foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. Na cena, um dos seguranças chega a aplicar um mata-leão no catarinense.

"Os seguranças queriam me expor para todos da casa saindo pelado, aí eu me revoltei e falei que não. Aí foi aquela agressão, começando da parte deles quando me neguei. Quando me colocaram para fora, me aplicaram um enforcamento no pescoço e me jogaram no chão, quando acordei virei num demônio e fui tirar satisfação com eles", explicou o ex-Netflix ao colunista.