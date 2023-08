Paris Hilton é detonada ao curtir férias no Havaí após tragédia

Paris Hilton is seen in Hawaii. pic.twitter.com/tqwHLHtngi — @21metgala (@21metgala) August 14, 2023

Paris Hilton está sendo detonada por curtir férias no Havaí em meio à tragédia que matou mais de 100 pessoas e deixou 1 mil desaparecidos.

Os incêndios que tiveram início na floresta na noite da última terça-feira destruíram a cidade turística de Lahaina, na ilha de Maui, e é considerado o pior dos últimos cem anos nos Estados Unidos. O fogo pegou moradores e visitantes de surpresa, e muitos chegaram a correr para o mar.

A herdeira chegou ao local no mesmo dia que os incêndios começaram. Ela foi clicada curtindo a praia de Maui ao lado do marido e o filho, levantando discussões sobre a presença de turistas e à falta de sensibilidade em meio a esse momento extremamente trágico na vida dos moradores da ilha.

A escolha de Paris Hilton em continuar na ilha curtindo férias apenas alguns quilômetros de onde ocorreu a tragédia. Vale ressaltar que as famílias ainda seguem desesperadas com os mil desaparecidos no local, além da falta de estrutura deixada pelo incêndio que devastou a cidade.

Segundo o Daily Mail, uma fonte próxima de Hilton afirmou que ela vem ajudando a arrecadar suprimentos e a levá-los aos abrigos.

No último domingo, Paris compartilhou fotos de sua viagem a Grécia, dando a entender que a família pode ter deixado o Havaí após as fotos que viralizaram no local. Ela também postou stories pedindo aos seguidores doações para os necessitados no Havaí.