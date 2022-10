Paris Hilton chora ao revelar abuso sexual aos 16 anos

"Não era um médico e foi muito assustador. Fui abusada verbalmente, fisicamente e emocionalmente", disse ela, sobre sua experiência.Além das agressões emocionais, Paris Hilton também contou que sofreu abuso sexual no período em que esteve no colégio interno de Utah, nos Estados Unidos.

"Quando eu tinha dezesseis anos, dois homens grandes vieram ao meu quarto segurando algemas e perguntaram 'você quer fazer isso do jeito fácil ou difícil?' Eles me levaram para o internato", destacou.

Os pais da artista decidiram interná-la pelo cansaço de não saberem como lidar com sua desobediência e rebeldia. Ela ficou por 11 meses internada no Canyon School de Utah.

Em vídeo feito para o canal do "New York Times Opinion", a artista contou que seus pais tomaram a drástica decisão de colocá-la em um colégio interno terapêutico em virtude de sua falta de educação.

