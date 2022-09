Par de Marquezine em 'Besouro Azul' sinaliza apoio a Lula nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Até mesmo artistas internacionais têm se posicionado a respeito das eleições presidenciais que ocorrem no Brasil neste domingo (2). Nesta quinta-feira (29), foi a vez de o ator norte-americano Xolo Maridueña, 21 anos, sinalizar nas redes sociais o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva.

No início da noite de hoje, Xolo publicou nos stories de seu Instagram um vídeo no qual aparece dirigindo, animado, ao som de um rap e faz com as mãos o 'L' que representa a inicial do líder do Partido dos Trabalhadores. "Hino do Lula", escreveu ele, em inglês, na legenda do post.

Xolo Maridueña é conhecido pelo papel de Miguel Diaz na série "Cobra Kai", que acaba de estrear sua primeira temporada na Netflix. Ele divide os créditos principais do filme "Besouro Azul", da DC Comics, com a atriz brasileira Bruna Marquezine, com quem estaria vivendo um affair.

O apoio de Xolo à candidatura de Lula foi expresso de maneira semelhante à usada hoje mesmo pelo jogador de futebol Neymar Jr. -por sinal, ex de Marquezine- ao declarar seu voto em Jair Bolsonaro.

Ele surgiu dançando um jingle de campanha do atual presidente no Tik Tok, além de reproduzir com as mãos o número 22, que o representa nas urnas.