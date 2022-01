Paolla Oliveira samba no palco com Diogo Nogueira e leva plateia ao delírio

Paolla Oliveira subiu no palco e sambou com o namorado, Diogo Nogueira, durante um show do sambista em Fernando de Noronha, no último fim de semana, levado a plateia ao delírio. Com look justíssimo, a atriz mostrou samba no pé ao som de Flor de Caña, música feita em homenagem à artista. "Um 2022 bonitoooo e cheio de amor pra todos nós", escreveu ela ao publicar o registro do show. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) O casal passou a virada de Ano no Arquipélago.

