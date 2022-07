Paolla Oliveira critica Bolsonaro após ataques às urnas eletrônicas

Paolla ainda refletiu sobre a democracia no país. "O Brasil não pode virar uma piada de mau gosto para o mundo, isso não é brincadeira. Algo muito perigoso está acontecendo com a nossa democracia!".

A atriz Paolla Oliveira criticou as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o encontro com embaixadores. Ela se posicionou nesta terça-feira (19) no Twitter.

