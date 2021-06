Pantanal: Bruna Linzmeyer se prepara para começar a gravar remake em julho

O remake de Pantanal segue com mistério e Bruna Linzmeyer, que se prepara para começar a gravar a novela em julho, não pode ainda revelar quem interpretará na trama.

A atriz anda se dedicando na preparação para a personagem e entre as leituras dos capítulos, ela conta o que anda fazendo para desenvolver o novo trabalho. “Não comecei ainda a preparação com a equipe da novela. Estou fazendo uma por minha conta há dois meses: construindo a personagem, no momento de perceber o que ela tem de diferente de mim e o que eu preciso trabalhar. Nem sempre é do dia para a noite que alguma coisa se constrói. É um trabalho de formiguinha. Estou com o Antonio Tigre, que é um professor de ioga que me prepara fisicamente. Leila Mendes é fonoaudióloga e prepara a voz. E tenho feito reuniões com a preparadora de elenco. Trabalhamos corpo e voz, a construção dessa personagem. É muito difícil explicar sem poder dizer o que é”, contou ela à cciluna de Patrícia Kogut, do O Globo.

Devido à segunda onda da Covid-19, a novela teve o começo da produção adiado e a previsão de estreia passou para 2022, após a novela “Um Lugar ao Sol”.

A atriz Alanis Guellen, de 23 anos, está sendo apontada como a nova Juma, mas a Globo ainda não confirmou a escalação.

Benedito Ruy Barbosa causou ao anunciar que estava procurando uma nova Juma Marrua para a novela, e vários nomes foram cotados para interpretar o papel que um dia foi de Cristiana Oliveira.