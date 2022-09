Palco pega fogo durante show de Panic! At The Disco

Um objeto pegou fogo em cima do palco em que se apresentava a banda Panic! At The Disco, nos Estados Unidos. Alguns vídeos circularam nas redes sociais e mostram o vocalista Brendon Urie caminhando pelo palco sem perceber o incêndio.

De acordo com o NY Post, os fãs começaram a gritar "fogo", quando um membro da equipe foi ao palco e conseguiu conter o fogo.

O perfil do Panic! At The Disco não falou sobre o incidente. As causas sobre o que teria iniciado o fogo não foram reveladas. Não houve registro de feridos.