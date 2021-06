Pai de modelo morta lamenta: ‘tirei ela de lá por causa da violência’

Luciano Gonçalves, pai da modelo Kathlen Romeu, que estava grávida e morreu ontem ao ser atingida por uma bala perdida, falou sobre a tragédia nesta quarta-feira (9).

Em conversa com jornalistas na porta do IML, Luciano lamentou a onda de violência vivida nas comunidades do Rio de Janeiro. “Noventa e nove por cento da comunidade são pessoas de bem. A mesma operação que tem constantemente na nossa área na Zona Sul não tem. Eu tirei ela de lá por causa da violência. Minha filha era a coisa mais especial da minha vida. Uma pessoa do bem, inteligente”, disse.

Kathlen, 24, estava caminhando na rua com a avó quando foi atingida por uma bala perdida durante operação da Polícia Militar. Ela estava grávida de 4 meses e o bebê também morreu.

"Minha filha era a coisa mais especial da minha vida. Cheia de sonhos, uma pessoa do bem, inteligente, que tinha o sonho de ser blogueira, modelo. Estava na melhor fase da vida dela", afirmou Luciano.

A avó que presenciou Kathlen sendo baleada também lamentou: “A minha rua tá muito perigosa, eu não queria ter perdido minha neta e perdi desse jeito estúpido. Eu perdi minha neta num tiroteio bárbaro”, disse.

Chorando, a avó lembra o momento em que a modelo foi atingida. “A gente estava indo na firma da minha filha. Quando nós passamos a rua estava tranquila. Foi tudo muito de repente. A minha neta caiu, começou muito tiro. Quando eu puxei, ela caiu, eu me machuquei ainda, me joguei para proteger ela, que está gravida. Eu só vi um furo no braço dela e gritei para eles me ajudarem a trazer. Perdi minha neta e meu bisneto”, contou.