Pai de Larissa Manoela teria sido responsável por maus contratos e perda de dinheiro, diz fonte

A atriz abriu mão de seus bens em meio às brigas com os pais, e ficou apenas com um imóvel em seu nome. Agora gerenciando a sua própria carreira, Larissa pretende construir tudo do zero.

O patrimônio de R$ 18 milhões de Larissa Manoela impressionou o público e até os especialistas por ser bem abaixo do esperado para alguém com o seu sucesso. Ao Fantástico, a atriz que trabalha desde os 4 anos de idade revelou que deixou o montante todo para os pais.

