Pai de Britney Spears entra com recurso contra fim da tutela

Segundo o TMZ, Jamie afirma que Britney Spears é quem deveria ter prestado depoimento no caso, e não ele. O advogado da cantora alegou que o depoimento desencadearia ainda mais problemas psicológicos do que ela já passou devido o controle da sua família.

O pesadelo de Britney Spears com a sua curatela parece não ter fim. O pai da cantora entrou com um recurso contra a decisão da juíza Brenda Penny, a acusando de parcialidade após ela decretar o fim da tutela através da qual ele controlou a vida pessoal e financeira da cantora durante 13 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.