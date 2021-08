Pai de Britney Spears desiste de ser tutor da cantora após 13 anos

Britney Spears teve uma nova vitória nesta quinta-feira (12). O pai da cantora, Jamie Spears, anunciou que vai finalmente abrir mão de ser o tutor legal da cantora, depois de 13 anos controlando a vida e a fortuna da filha. A informação é do TMZ.

Ainda assim, a defesa da diva pop seguirá com o processo para investigar a conduta de Jamie nesses 13 anos.

De acordo com o TMZ, o advogado de Jamie preparou um documento para apresentar à Justiça, avisando que quer fazer uma transição ordenada para deixar de ser o responsável legal da cantora. “Mesmo que o Sr. Spears seja o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com sua filha sobre a continuação de seu serviço como conservadora seria do interesse dela.”, diz um trecho do documento.

Britney Spears vem lutando na justiça pelo fim da sua tutoria. No processo, ela já alegou que sente medo do pai e o acusa de mantê-la sem liberdade e pegar parte do seu dinheiro para uso próprio. Em depoimento à Justiça, ela também afirmou que foi internada em clínicas de reabilitação contra a sua vontade, que é forçada a manter um DIU no corpo, para não ter mais filhos, e que fez uma turnê forçada em 2018, além de ser proibida de andar de carro sozinha com o namorado.

Recentemente, Jamie alegou que a filha estava “doente” e que deveria ser internada novamente. O advogado da cantora, Matthew Rosengart, falou nesta quinta-feira, sobre sua desistência da tutoria e falou sobre os ataques do pai à artista.

“Estamos satisfeitos, mas não necessariamente surpresos, que o Sr. Spears e seu advogado finalmente reconheceram que ele deve ser removido. Estamos decepcionados, no entanto, por seus contínuos ataques vergonhosos e repreensíveis à Sra. Spears e outros.”.

“Esperamos continuar nossa vigorosa investigação sobre a conduta do Sr. Spears e de outros, nos últimos 13 anos, enquanto ele colheu milhões de dólares dos bens de sua filha”, afirmou o advogado.