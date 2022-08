Pai da ex-BBB Amanda Gontijo morre em acidente de trânsito com carretas

No feed do Instagram, ela lamentou a morte do pai. "Hoje acordei com uma notícia muito triste, o céu ganhou mais uma estrelinha. Ainda sem acreditar que meu Papis soberano se foi!", escreveu."Desta vez Deus ou sei lá o destino levou ele de nós, de uma forma drástica, porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria, em um acidente e trabalhando, duas coisas que ele amava, dirigir, estar na estrada e trabalhar", completou a ex-BBB.

“Parece que uma carreta foi ultrapassar a outra e bateu nele, jogou ele pra fora do encostamento e ele veio a falecer. Eu não sei muita coisa, o meu irmão tava, ele tá em Goiânia e vai cuidar do funeral, essas coisas.”, disse.

"Acordei com minha mãe me ligando, tomei meu banho, chorei, odiei a vida e resolvi compartilhar [a notícia] porque recebi mensagens perguntando como ele estava. Meu pai sempre foi muito querido muito proativo, atencioso, todo mundo gostava muito dele", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.