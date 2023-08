Padre Patrick Fernandes revela quanta ganha na igreja

O padre Patrick ainda disse que o salário permite que ele as próprias viagens durante as férias.

Fenômeno nas redes sociais, o Padre Patrick Fernandes contou uma curiosidade: quanto ele recebe de salário na Igreja Católica. A revelação ocorreu durante entrevista com a apresentadora Daniela Albuquerque, do programa Sensacional, da RedeTV!.

