Padre Fábio de Melo surge diferente e internautas suspeitam de harmonização

O padre Fábio de Melo acabou sendo alvo de comentários sobre a sua aparência e recebeu até comparações com o personagem Shrek, ao fazer aparições na TV e na internet nos últimos dias, mais especificamente no programa "Simples Assim", de Angélica (TV Globo) e em uma live no Instagram. Internautas passaram a comentar que ele está com o rosto diferente, e questionaram se ele teria feito uma harmonização facial.

Além disso, o padre recebeu recorrentes comparações ao personagem Shrek quando se transforma em um humano. "Padre Fábio de Melo fez algum tipo de harmonização no rosto? Ele está parecido com o Sherk quando vira humano", escreveu uma internauta. "O que aconteceu com o Padre Fábio de Melo? Ele tá muito diferente", comentou outra.

O padre ainda não comentou o assunto.